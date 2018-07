et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/05/2016 à 21:04

Laurent Berger et Philippe Martinez se sont trouvés face-à-face pour la première fois dans Le Grand Débat sur RTL lundi 30 mai. Les deux syndicalistes, respectivement leaders de la CFDT et de la CGT, ont confronté leurs arguments concernant la loi Travail. "Ça faisait trois mois qu’on voyait le secrétaire général de la CGT en généralissime d’une armée de manifestants, de grévistes, de bloqueurs, refusant le dialogue avec le gouvernement", note Alain Duhamel, qui a cependant remarqué que "dans la forme il y avait quelque chose de différent, mais dans le fond on ne voyait pas pourquoi".



L’éditorialiste, qui a animé le débat entre les deux syndicaliste, citait "quatre sujets de désaccords profonds" tandis que Myriam El Khomri ou de Manuel Valls ont maintenu leur volonté de faire voter leur loi. Pour Alain Duhamel, Philippe Martinez anticipe certainement "le succès de la stratégie du pompier qu’est en train de mettre en oeuvre Manuel Valls" en faisant des concessions au cas par cas.