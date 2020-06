Dan Cooper : l'énigme d'un saut en parachute à 200 000 dollars

publié le 17/06/2020 à 21:01

A la Une ce soir, l’affaire Dan Cooper. Une histoire unique en son genre, celle d’un hold-up de 200 000 dollars effectué en avion de ligne par un gangster qui a sauté de l’appareil en parachute avec son butin, et qui n’a jamais pu être retrouvé par la suite. Ça s’est passé le 24 novembre 1971 à Portland, la plus grande ville de l’Oregon, au Nord-Ouest des États-Unis. C’était le premier braquage aérien de toute l’histoire de l’aéronautique….



Ce 24 novembre 1971, veille de Thanksgiving, la fête traditionnelle américaine, un passager voyageant sous le nom de Dan Cooper monte à bord du vol 305 de la compagnie North-West Airlines, à l’aéroport de Portland. Le vol est un vol local à destination de Seattle à moins de 300 km de là… Peu après le décollage Dan Cooper menace de faire sauter l’avion si on ne lui verse pas 200 000 dollars en petites coupures, et quatre parachutes, à l’arrivée de l’avion à Seattle.



Là, il libère les 36 passagers et redécolle avec l’équipage, les parachutes, et la rançon, vers une destination inconnue… Quelques heures plus tard, il faudra se rendre à l’évidence, l’audacieux braqueur a sauté de l’avion en vol, et il a disparu avec la rançon ! Malgré un dispositif de recherche « hors norme », on n’a jamais retrouvé l’endroit où Dan Cooper avait « atterri ».



Nos invités

Jean Pierre Otelli, pilote et expert en aéronautique, fondateur d'Altipresse, le premier éditeur aéronautique francophone.

