Cyril Lignac : "Quand j'ai compris que je pouvais donner du bonheur, j'ai été touché par la grâce"

Grand chef, à la fois cuisinier et pâtissier, vedette de télévision, homme de radio, entrepreneur, toujours indépendant, excellent communicant, un accent aveyronnais qu’on adore… Cyril Lignac ne s’arrête jamais ! Il vient d’ouvrir un nouveau restaurant italien à Paris dans le 15e arrondissement : Ischia, en lieu et place de l’historique Quinzième, son premier établissement étoilé. A la tête de 200 collaborateurs, 5 restaurants et des boutiques, le Chef explique : "Ce qui me fascine c’est d’avancer, et de saisir les opportunités…. Mais ce qui me fascine le plus c’est de faire évoluer les collaborateurs à l’intérieur de mon groupe".

A la rentée Cyril Lignac sera également à la tête de la saison 10 du Meilleur Pâtissier avec Mercotte et une nouvelle présentatrice, Marie Portolano. Côté médias, il vient également d’achever sa première année en quotidienne dans la matinale d’Yves Calvi sur RTL. La mayonnaise a immédiatement pris entre les deux hommes. Yves Calvi raconte : "On ne se connaissait absolument pas avec Cyril. J’ai découvert quelqu’un qui est en curiosité permanente sur tout. J’ai été comblé". Sentiment partagé par le cuisinier : "Je suis très admiratif d’Yves, et ce qui me plait c’est qu’il est très gourmand !"

Depuis 15 ans, son rapport à la critique a aussi beaucoup évolué, le Chef Lignac confie :

"Je me suis fait un peu le cuir… Au départ on prend tout très fort et très à cœur… Quand on démarre on sait faire la cuisine mais on n’est pas préparés à tout ce qui se passe autour… La critique, il faut qu’elle soit constructive ! Je vois toujours le verre à moitié plein et je me sers de ça pour continuer à peaufiner ma cuisine et ma pâtisserie".

Ce Journal Inattendu était l’occasion de mieux connaitre la belle histoire, authentique, du petit garçon de Rodez pas bon à l’école qui rêvait de faire de la cuisine pour recevoir de l’amour des gens : "J’ai ce souvenir : je partais de la maison avec ma veste de cuisine, et je ne mettais que ma veste de cuisine. Dès que j’ai compris que je pouvais donner du bonheur aux gens, j’ai été touché par la grâce". Et depuis, nous, on se régale !