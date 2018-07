publié le 28/04/2017 à 09:05

La croissance économique a ralenti au premier trimestre en France, en raison notamment de mauvais résultats sur le front du commerce extérieur, problème récurrent de l'économie hexagonale auquel le prochain président devra s'attaquer. Selon une première estimation publiée vendredi 28 avril par l'Insee, la hausse du Produit intérieur brut (PIB) s'est établie à 0,3% sur les trois premiers mois de l'année, soit moins que les 0,5% atteints au dernier trimestre 2016, d'après une estimation révisée par l'organisme public.



On a passé la seconde, mais pas encore la troisième. On reste sur un plateau de croissance moyenne qui devrait nous situer aux alentours de 1%-1,5% en 2017. Il n'y a pas de changement par rapport à l'année précédente. Cela provient plutôt des investissements des entreprises que de la consommation. Et si la demande est bien là, les Français se tournent d'abord vers les produits fabriqués à l'étranger, probablement pour des raisons de compétitivité. Preuve d'un problème structurel de l'économie française.



Le bilan de François Hollande en matière de croissance, c'est environ 4% sur l'ensemble du quinquennat. Pour vous donner une idée, c'est la quantité de croissance que nous avions en un an seulement en 1999 ou en 2000 à l'époque de la législature Jospin. C'est dire la force du ralentissement que la France a connu. Pendant le quinquennat Hollande, l'activité a progressé à peine plus vite que la population.