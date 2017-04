L'incertitude politique européenne plombe la croissance de la zone euro

publié le 18/04/2017 à 23:24

Le Fond monétaire international tire la sonnette d'alarme concernant la croissance de la zone euro reste modeste en raison de l'incertitude politique. Si l'institution a revu à la hausse, à 1,7%, sa prévision de croissance en 2017 dans la zone euro, elle juge son potentiel freiné par "l'incertitude politique" liée aux élections en France et en Allemagne, ainsi qu'au Brexit.



Ce chiffre est en hausse de 0,1 point par rapport à la précédente prévision de l'institution, publiée en janvier. La perspective pour 2018 reste quant à elle inchangée, à 1,6%. La reprise dans la zone euro, qualifiée de "modeste", devrait selon le FMI être favorisée en 2017 et 2018 par quatre facteurs: "une politique budgétaire légèrement expansionniste, des conditions financières accommodantes, un euro plus faible et les retombées bénéfiques d'une relance budgétaire probable aux États-Unis".