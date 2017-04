Quand les nouveaux présidents ont cassé la croissance économique

publié le 19/04/2017 à 08:13

C'est la première fois en deux ans que le FMI rehausse son évaluation de l'activité économique mondiale. Alors attention ! Ce n’est pas encore la reprise éblouissante : 1,7% pour la zone euro en 2017, et 1,4% pour la France. Et surtout, pour ce qui nous concerne en France, l'élection présidentielle aura lieu entretemps. Et cela peut tout bouleverser. On a déjà vu l’activité économique cassée par les premières décisions d'un président fraîchement élu.



Cela est arrivé à deux reprises. La première fois, c'était en 1995, lorsque Chirac et Alain Juppé, son premier ministre, déclenchent un plan de rigueur trois mois après l'élection, avec de fortes augmentations d'impôts et des réformes qui paralyseront le pays, en décembre 1995. L'année qui suit verra la croissance chuter chez nous, alors qu'elle s'accélère chez nos voisins.

La seconde fois, c'est tout récent. Il s'agit là encore d'une forte augmentation d'impôts. Ce sont les mesures prises par François Hollande à son arrivée, en 2012, où il charge à la fois sur les ménages et les entreprises, au moment où la crise de l'euro gagne en force. Le résultat sera trois années de croissance zéro ou presque (2012, 2013, et 2014), avec une toute petite reprise qui commence seulement en 2015, plus tard et plus faiblement que chez les autres.