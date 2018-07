publié le 30/08/2016 à 13:10

Un accord a été trouvé, ce mardi 30 août, sur le prix du lait entre les organisations de producteurs et le géant Lactalis, a annoncé peu après midi Sébastien Amand, l'un des représentants des producteurs présent aux négociations qui se déroulaient à la préfecture de Laval.



L'accord avec Lactalis fixe le prix de la tonne de lait à "290 euros en moyenne", a précisé Sébastien Amand, vice-président de l'Organisation de producteurs Normandie Centre. Cet accord a été obtenu au cours d'une troisième réunion de négociations, et après une semaine de conflit au cours de laquelle les syndicats s'en sont pris à différents sites et à l'image de marque du numéro un mondial des produits laitiers.

Sortie de crise positive pour le secteur laitier. Satisfaction que tous les acteurs se soient mobilisés et aient pris leurs responsabilités. — Manuel Valls (@manuelvalls) 30 août 2016

L'accord prévoit une augmentation de 5 centimes du prix de la tonne de lait tous les mois jusqu'à la fin de l'année, de 280 euros en août à 300 euros en décembre, ce qui rapporte à 275 euros le prix sur toute l'année. Cet accord prévoit également un arrêt de l'ensemble des mobilisations syndicales sur les sites Lactalis. "Ce prix du lait permet de donner une perspective de 300 euros/1000 litres sur la fin de l'année 2016", a indiqué Michel Nalet, porte-parole du groupe Lactalis, dans un communiqué.

"Le prix du lait négocié par le groupe Lactalis pour les prochains mois est largement supérieur à son environnement économique et à ses principaux concurrents coopératifs, dont la répartition d'activités est proche de la nôtre", a-t-il ajouté. Selon Lactalis, l'accord porte à "150 millions d'euros en 2016" son soutien aux agriculteurs par rapport à ses engagements contractuels. "Pour mettre un terme aux nombreuses informations erronées, il est important de rappeler que, depuis le début de la crise, Lactalis a toujours indiqué que le prix du mois de juillet (257 euros, ndlr) n'était et ne serait pas représentatif du prix de l'année", indique le communiqué.



Côté syndical, le secrétaire général de la FNSEA, Dominique Barrau, s'est félicité de cet accord. "On considère que c'est une étape franchie. C'est important que Lactalis revienne dans le rang", a-t-il déclaré. Dominique Barrau a par ailleurs indiqué avoir demandé un rendez-vous avec le dirigeant de Lactalis. "On tient à le rencontrer pour parler avec lui de l'avenir. On ne peut pas rester sur cette manière de travailler", a-t-il déclaré.