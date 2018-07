publié le 28/08/2016 à 09:44

La crise entre Lactalis, premier industriel du secteur laitier, et les éleveurs se poursuit. Aucun accord n'a été trouvé après l'action des éleveurs devant le siège de Lactalis à Laval, en Mayenne. Une action interrompue par les éleveurs car ils étaient, selon eux, sous le coup d'une amende de 5.000 euros par heure de présence supplémentaire sur le site. Les agriculteurs demandent un effort à l'entreprise, qui paie actuellement 27 centimes le litre de lait aux éleveurs. L'offre de Lactalis - 15 euros de plus pour 1.000 litres - ne convainc pas le secteur agricole. Philippe Jéhan, éleveur de vaches laitières et président de la FDSEA (Fédération départementale du Syndicat exploitant agricole) de Mayenne ne décolère pas au micro de RTL. "Nos demandes professionnelles pour que les éleveurs puissent vivre sont vraiment faibles par rapport à sa fortune personnelle (celle du PDG de Lactalis, ndlr)."



À combien s'élève alors le prix de revient des éleveurs ? "C'est 38 centimes le litre, en y intégrant un Smic et demi, c'est-à-dire 1.500 euros par mois." Alors que le prix du lait atteint "34 centimes le litre en Italie, 32 centimes en Russie", selon les chiffres de l'éleveur, "il est difficile de comprendre qu'en France on se batte pour 30 centimes."



Stéphane Le Foll a soutenu les éleveurs en assurant, samedi 27 août, que Lactalis ne pouvait pas "payer le prix du lait le plus bas de toutes les laiteries en France". Par la même occasion, le ministre de l'Agriculture se disait impuissant, en affirmant qu'il n'avait aucun moyen de pression sur le géant industriel. Une déclaration tardive selon le syndicaliste. "Il n'a pas donné signe de vie du côté de Laval. Je ne m'occupe pas de savoir si Stéphane Le Foll passe en boucle dans les médias." Un terrain médiatique que compte bien conquérir le syndicaliste à travers "un plan d'action national". "Faîtes un geste significatif à 30 centimes (par litre) et au-delà, sinon ça va coûter très cher au siège de Lactalis en Mayenne", promet Philippe Jéhan, en s'adressant au PDG de l'entreprise.

Philippe Jéhan attend de pied ferme la prochaine proposition de Lactalis. "Il est hors de question qu'ils fassent une proposition qui soit indécente. Si la proposition est en deçà de nos coûts de revient, ce n'est pas la peine de revenir à la table des négociations. Nous partirons dans un bras de fer. 80% des agriculteurs et des producteurs de lait français travaillent en dessous de leur prix de revient. Tendez la main, les éleveurs vous la rendront", conclut le syndicaliste.