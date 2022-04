Covid-19 : un Allemand, vacciné 87 fois, revendait ses certificats à des antivax

Comment est-il passé entre les mailles du filet ? Depuis juillet 2021, un Allemand de 61 ans a réussi à se faire vacciner plus de 80 fois contre la Covid-19 en recevant jusqu'à trois injections différentes par jour. L'homme revendait ensuite ses carnets de vaccination à des personnes non-vaccinées.

Cet Allemand se rendait dans différents centres de vaccination avec sa vraie identité et présentait une carte vaccinale vierge. Une fois complétée, il la revendait en enlevant ses informations personnelles. Une manipulation possible car beaucoup de documents ne sont pas numérisés en Allemagne. Finalement, il a été arrêté à une trentaine de kilomètres de Leipzig, selon le journal allemand RND. "Des carnets de vaccination vierges et des carnets de vaccination remplis à d'autres noms ont été trouvés sur lui", est-il écrit.

Malgré le nombre très élevé d'injections reçues, le sexagénaire serait en bonne santé. D'après un infectiologue interviewé par le journal, le corps finit par "ne plus réagir du tout" à de multiples rappels s'ils sont effectués dans un laps de temps très court.