Coronavirus en Allemagne : une obligation vaccinale difficile à mettre en place

Prévus initialement avant la mi-janvier, les débats sur une potentielle vaccination obligatoire ont été retardés. Une mesure pourtant fermement portée par le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz.

En cause, le projet de loi n'a toujours pas été déposé sur le bureau du Bundestag, le parlement allemand. Et pire, le principal groupe parlementaire - les sociaux démocrates - ne s'attendent à voter une obligation vaccinale qu'à la fin du mois de mars prochain. Membre de la coalition au pouvoir, la gauche est divisée sur le sujet et s'érige en défenseur de la "liberté de conscience individuelle".

"La protection de la santé est un bien précieux, mais le bien le plus précieux de notre Constitution, c'est et reste la liberté", a affirmé Christian Lindner, leur chef de file et actuel ministre des Finances. Les parlementaires libéraux ont, par ailleurs, annoncé préparer une contre-proposition qui écarterait l'obligation vaccinale. Cette dernière sera cependant rendue obligatoire en mars pour le personnel médical.