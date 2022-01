Couple : s'accrocher à une relation destructrice

Marc est avec sa compagne depuis 13 ans. Au fur à mesure, le comportement de sa compagne est devenu de plus en plus extrême. Marc a subi de grosses crises et des insultes. Il pense qu'elle souffre de troubles psychiatriques mais elle ne veut pas se faire soigner. Marc aimerait que sa compagne se soigne pour reprendre une vie de famille plus sereine.

Rose est infirmière-formatrice. Au moment d'une formation à propos du burnout, elle a constaté qu'elle cochait presque toutes les cases. A seulement un an de la retraite, elle se demande comment aborder cette dernière année.

Marie-Stéphane est une infirmière de formation. Aujourd'hui directrice d'un ehpad, elle partage son expérience sur la situation du personnel soignant

Michaël a perdu son compagnon d'un arrêt cardiaque. Cela faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble. Après une période très difficile, durant laquelle Michaël s'est beaucoup alcoolisé, Il reprend enfin une vie normale. Mais il se demande où il en est dans son deuil.

Dominique réagit au témoignage de Rose. Elle était secrétaire médicale au sein d'un centre médico-psychologique. Jeune retraitée de l'Assistance Publique depuis le 1er janvier 2022, elle a aussi vécu une fin de carrière délicate.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

