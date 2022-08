Couple : réagir face à sa jalousie

Il y plusieurs années, Sarah a refusé les avances de son beau-frère (le mari de sa sœur). Depuis, elle vit avec ce poids. Doit-elle en parler à sa sœur ? Sarah a peur qu'elle lui reproche de ne pas en avoir parlé. Mais elle redoute aussi sa réaction si elle aborde le sujet.

Cécile est en couple depuis quelques années avec un homme extrêmement jaloux. Il a besoin de tout contrôler. Récemment, il y a eu une grosse altercation et le compagnon de Cécile s'est très fortement énervé. Si la violence n'a jamais été physique mais uniquement psychologique, Cécile se demande tout de même comment se sortir de cette situation.

Après plusieurs années d'errance médicale, on a diagnostiqué une sclérose en plaques au mari de Dominique. Il est difficile pour elle de revêtir les différentes casquettes d'épouse, d'infirmière ou d'auxiliaire de vie… D'autant que Dominique s'est toujours énormément occupée de sa famille.

Lili vient de rompre une relation de 11 ans. Elle sent depuis ce moment qu'elle boit de plus en plus et surtout lorsqu'elle est seule. Le soir, lorsqu'elle est seule, Lili est en proie à des angoisses qui l'étouffent. Elle appréhende de plus en plus ce moment.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Fabienne Kraemer recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Fabienne Kraemer :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info