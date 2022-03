Couple : Quand le soignant prend la place de l'amant

Casimir rencontre de grandes difficultés avec sa femme. Elle consomme de l'alcool et prend des médicaments. Il est totalement désarmé face aux violentes crises et aux menaces de suicide de sa femme. Casimir tente de faire en sorte que la vie soit apaisée mais sa femme refuse de se faire soigner. Au point de ne plus vraiment former un couple.

François s'est gravement blessé à une jambe lors d'une mauvaise chute. Suite à son hospitalisation, il a été transféré dans un ehpad. Les centres de rééducations à proximité n'ayant aucune disponibilité pour l'accueillir. Malheureusement, la facture de l'ehpad est exorbitante. Entre l'immobilisation, la solitude et cette perspective d'être endetté, François est très angoissé

Le fils de Sarah de 35 ans souffre d'autisme. Epuisée et en proie à la violence de son fils, Sarah a appelé les urgences. Le jeune homme a été hospitalisé et a vu son traitement être adapté. Sarah culpabilise d'avoir fait appel aux urgences, malgré les coups qu'elle pouvait recevoir de son fils. Elle a le sentiment que cela a impacté son fils.

Claire est veuve depuis plusieurs années. Il y a plusieurs mois, elle a entrepris une relation avec son buraliste. Marié, il n'a que très peu de temps à lui accorder et ne fait pas preuve de beaucoup d'attention. Claire a bien conscience que cette relation n'est pas celle qui lui faut, mais elle n'arrive pas à s'en défaire.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



