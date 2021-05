Couple : "Mon mari travaille trop"

publié le 07/05/2021 à 04:04

Sophie a été contrainte d'annuler son mariage l'été dernier et était très angoissée. Après de nombreux coups de téléphone, elle a enfin eu la confirmation de la nouvelle date de son mariage. Sophie voulait partager son bonheur.

Cécile est avec son compagnon depuis 14 ans. Elle constate qu'à chaque fois qu'il y a une rupture, c'est elle qui la provoque. Puis elle culpabilise et revient. Elle reproduit toujours ce schéma. Cécile a bien conscience qu'elle fait souffrir son compagnon et se demande d'où vient ce fonctionnement.

Astrid a un problème avec son compagnon depuis environ une année. Ce dernier est chef d'entreprise et travaille énormément. Astrid se retrouve donc à s'occuper seule des enfants. Se sentant un peu délaissée, elle se demande comment faire pour retrouver l'attention de son mari.

Antoine réagit au témoignage d'Astrid. Il est aussi chef d'entreprise et très pris par son travail. Lui aussi sait qu'il passe à côté de certains moments de sa vie de famille mais fait son maximum pour se dégager un peu de temps.

Après le premier confinement, Gaël a décidé de se construire une maisonnette dans les bois. Il a commencé la construction en septembre et y habite depuis février. Gaël sent que ce nouveau mode de vie lui fait énormément de bien et se sent plus léger.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

