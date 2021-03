Couple : "ma femme a cessé de m'aimer"

publié le 23/03/2021 à 01:50

La femme de Yann l'a quitté il y a 6 ans après plus de 25 ans de mariage. Cela a été d'une extrême violence pour lui, au point de tenter de mettre fin à ses jours. Malgré les rencontres qu'il fait, Yann n'arrive toujours pas à oublier son ex-femme.

Gabrielle est avec son mari depuis plus de 20 ans. Fin décembre, elle a découvert qu'il entretenait une relation avec une collègue de travail. Ils ont entrepris une thérapie de couple qui n'a pas été concluante car le mari de Gabrielle continuait a fréquenter cette jeune femme. Toujours amoureuse, Gabrielle voudrait reconquérir son mari.

Après plusieurs histoires sentimentales compliquées, Dominique vit enfin une relation apaisée depuis 10 ans. Elle déplore tout de même un manque de tendresse et d'attention chez son compagnon. Ce qui a conduit ce week-end à une dispute entre Dominique et son conjoint.

Carole a rencontré un homme il y a 2 ans dans le cadre du travail. Ils ont noué une relation amicale mais qui semble de plus en plus ambiguë depuis l'été dernier. Carole a donc décidé de briser la glace et s'est retrouvé face à une réaction qu'elle n'attendait pas.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

