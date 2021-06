Couple : l'heure de la retraite a sonné

publié le 09/06/2021 à 02:09

Annie est avec son mari depuis 30 ans. Depuis qu'ils sont à la retraite, elle est marquée par son comportement. La rigueur et la rigidité de son mari devient de plus en plus pesante dans leur quotidien. Annie ne sait plus comment lui faire comprendre que cela devient de plus en plus difficile à vivre.

Sandrine était avec son compagnon depuis 5 ans. Durant le premier confinement, il a décidé de partir sans explication. Depuis octobre, il rappelle Sandrine pour lui dire qu'il l'aime et que leur fils lui manque. Mais quelques jours plus tard, il disparait à nouveau pour un mois. Et à chaque nouvelle apparition, Sandrine replonge.

Laurent a appelé en avril 2020 en plein cœur de la crise sanitaire. Routier, il s'inquiétait à l'idée de contaminer sa femme qui a une santé fragile. Il souhaite donner de ses nouvelles.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

