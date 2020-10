Couple : faut-il admirer son partenaire pour l'aimer ?

publié le 02/10/2020 à 16:30

L'amour donne des ailes et nous transporte. Chaque couple a sa façon de fonctionner, d'avancer. Pour durer, l'empathie et la bienveillance sont de mise, mais qu'en est-il de l'admiration mutuelle ? Des valeurs, des engagements, un talent, une beauté... Faut-il absolument admirer l'autre pour l'aimer ? L'amour peut-il s'éteindre sous le coup de la déception ? "On est fait pour s'entendre" fait le point.

Pour Vincent Cespedes, philosophe, l'admiration va de pair avec l'étonnement, la surprise. "Il y a l'idée de nouveauté". Mais dans l'admiration, il y a aussi "quelque chose que la personne a d'unique, comme sa personnalité" poursuit le philosophe. Mais doit-on forcément admirer pour aimer ? Pour Cécile, auditrice RTL, la réponse est non. L'admiration ne se rapporte qu'à des faits extraordinaires, exceptionnels, et il est difficile pour elle d'envisager de l'admiration vis-à-vis de la personne qu'elle aime. "Je suis amoureuse de lui c'est indéniable, mais en étant admirative, je me rabaisse vis-à vis de lui, et ce n'est pas quelque chose que je peux envisager. On souhaite être au même niveau". Une admiration qui serait en contradiction avec l'épanouissement de soi-même, un épanouissement personnel important dans une vie de couple.

Et si pour certains l'admiration est à exclure de la relation de couple et de l'amour, pour d'autres, elle semble indispensable. Virginie, ne cesse d'être admirative de celui qu'elle aime. "J'admire mon compagnon pour ses qualités, ça nourrit l'amour entre nous. Reconnaître des qualités de l'autre, l'admirer, ne me rabaisse pas par rapport à lui. Il m'admire aussi pour certaines de mes qualités" témoigne l'auditrice. Une admiration nécessaire. Si l'admiration peut alors être un moteur du couple, Vincent Cespedes le rappelle, attention à ne pas confondre admiration et fascination. "La fascination n'est pas bonne pour l'équilibre d'un couple".

