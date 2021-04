Couper les ponts avec sa famille pour se protéger

publié le 15/04/2021 à 01:53

Avec son mari, Matthieu a engagé une procédure d'adoption d'un petit garçon sud-africain il y a plus d'un an. Les démarches ont été reportées et le couple n'a toujours pas pu accueillir le petit au sein du foyer. Une attente interminable et difficile à gérer pour Matthieu.

La fille de Brigitte a 33 ans et vient de tomber enceinte. N'ayant pas pour projet de devenir mère pour la seconde fois, la jeune femme a finalement décidé de garder l'enfant. Une décision qui ne semble pas raisonnable pour Brigitte.

Stéphanie a perdu son jeune fils il y a un an. Malgré cet évènement dramatique, son père et son frère ne lui ont pas apporté le soutien qu'elle aurait aimé recevoir. Ce qui fait souffrir Stéphanie qui songe à rompre les liens avec eux.

Françoise ne supportait plus les remarques acerbes et a décidé de couper tout lien avec sa famille. Un décision qu'elle ne regrette pas aujourd'hui.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook