Coupe de France : comment les syndicats ripostent à l'interdiction de manifester

La préfecture de police a interdit à la CGT de se rassembler près du Stade de France samedi 29 avril, où elle comptait distribuer des cartons et des sifflets aux spectateurs à l'occasion de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse.

Les syndicats ont riposté en publiant un communiqué de presse intitulé "Carton rouge au gouvernement". Et ils s'organisent face à cette interdiction : la distribution de 10.000 sifflets et de 30.000 cartons rouges s'effectuera plus en amont du Stade de France.

Ensuite, ils comptent sur les portables des supporters. "On va proposer des QR Code pour qu'ils puissent télécharger des bruits de casseroles sur leur téléphone, ce qui peut avoir un effet. Les supporters ne pourront évidemment pas rentrer au stade avec des casseroles, mais ils pourront télécharger ces bruits circulant abondamment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours", explique le représentant du syndicat FSU en Seine-Saint-Denis, Karim Bacha, à RTL.

"Avec ou sans nos sifflets, les supporters s'exprimeront contre la réforme des retraites", assure l'homme. "Peut-être qu'Emmanuel Macron interdira leur présence pour être dans le stade, tranquillement."

