Le gouvernement a vécu un couac express mardi en annonçant l'abandon des mesures annoncées par Édouard Philippe en novembre dernier, avant de finalement revenir sur cette décision deux heures plus tard. Matignon aurait finalement décidé de ne pas revenir sur ces mesures sous la pression notamment d'élus de la majorité et même de certains ministres.



"Ce qui compte c'est que ça a été immédiatement rectifié. Et en effet les parlementaires de la majorité sont montés au créneau pour que ça puisse l'être parce que ça aurait été complètement illisible par rapport à ce que l'on souhaite sur la transition écologique pour l'accompagner socialement", a réagi Aurore Bergé, députée des Yvelines et porte parole du groupe La République En marche à l'Assemblée.

"En effet, il faut que la politique reprenne ses droits. Ce ne sont pas les technos qui doivent gouverner dans ce pays", a-t-elle ajouté, concédant avoir été "étonnée" par la décision de Matignon de revenir sur les mesures annoncées il y a plusieurs semaines. "On a été étonné de cette prise de décision qui ne nous paraissait pas conforme à ce qui avait guidé cette décision, qui était qu'il fallait que cette transition écologique se fasse", a précisé Aurore Bergé.

"La transition écologique ne peut jamais se faire au détriment des plus modestes, il faut qu'il y ait un accompagnement social. C'est pour cela qu'on avait fait ces décisions sur le chèque-énergie, sur les gros rouleurs... C'est à dire ceux qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture (...) On a tout simplement fait valoir nos arguments et ces arguments politiques ont été entendus parce que ce sont des arguments qui sont favorables aux Français", a insisté Aurore Bergé.