À Corlay, ville de 1.000 habitants dans les Côtes-d'Armor, l'ouverture fin janvier d'un centre de demandeurs d'asile fait le bonheur de la commune. Il accueille six familles qui viennent de Syrie, du Congo ou de Centrafrique.

Dans ce centre, les réfugiés sont simplement en transit et ne restent pas plus de deux mois, en attendant de trouver un logement fixé en Bretagne. Richard a fui la guerre en Centrafrique et se dit très touché par l'accueil qu'il a reçu à Corlay. "Ils nous ont bien accueillis et ils m'aident beaucoup. Ils donnent de l'amour aux autres", explique-t-il.

Dans d'autres communes, ces projets d'installations avaient suscité une vague de protestations. À Corlay, c'est tout l'inverse. Dans la commune, rapidement, un collectif d'entraide s'est formé entre les habitants. "Ça peut être des courses ou les emmener chez le dentiste. Là, ils ont besoin d'un petit terrain de foot, donc il va falloir qu'on aille trouver un terrain pour planter des piquets", explique Christian, agriculteur.



On est contents de le faire. Il y a des valeurs d'hospitalité qui existent depuis toujours. Vivre avec des gens d'une autre culture, c'est une ouverture sur le monde. Christian, agriculteur à Corlay

Les onze vivant dans le centre sont scolarisés à Corlay. Des professeurs à la retraite vont venir directement au centre pour enseigner le français à ses réfugiés.

Le maire Olivier Allain se dit très fier de l'accueil réservé par les habitants de sa commune. "Ici à Corlay, les choses se passent très bien. Je n'ai pas vu un de nos concitoyens nous faire le reproche d'accueillir des gens qui sont en souffrance. Pour nous, c'est naturel (...) Ici on a des valeurs de partage et de fraternité", assure-t-il.

Olivier Allain prévoit d'organiser une grande fête au printemps prochain au village entre les Bretons et les réfugiés.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info