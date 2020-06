Corse : Le mystère de la femme sans tête

publié le 22/06/2020 à 21:01

Marcelle Nicolas

A la Une de "L'heure du Crime", une des plus grandes énigmes policières de Corse. C’était il y a 41 ans, à la fin de l’été 1979. Une jeune infirmière d’origine bretonne, âgée de 29 ans, Marcelle Nicolas, est venue passer quelques jours de détente dans une jolie station balnéaire du Cap Corse, Miomo, en compagnie de son fils Yann, 8 ans. Elle avait prévu de rentrer sur le continent le 25 août. Mais sa famille et ses amis ne l’ont jamais revu ! Elle semble s’être littéralement volatilisée, en compagnie de son petit garçon, après leur retour d’une promenade en mer.



Le 10 septembre suivant, la police de Brest est saisie d’une recherche dans l’intérêt des familles. Cela ne donne rien. Un comité « Yann et Marcelle », réunissant des proches et des amis, alerte l’opinion publique, l’affaire a un retentissement national. Un détective privé est engagé par le comité, sans succès. L’enquête policière sur cette disparition mystérieuse n’aboutira pas non plus. Au fil des années l’affaire sombre peu à peu dans l’oubli…



Mais un extraordinaire coup de théâtre intervient 9 ans plus tard, le 9 août 1988, lorsqu'un fossoyeur du petit cimetière marin de Miomo descelle un caveau de famille en vue d’un enterrement. Dans la tombe, il découvre avec stupéfaction le corps d’une femme momifiée dont la tête a été coupée ! L’autopsie établira avec certitude qu’il s’agit de l’infirmière disparue. A la suite de cet événement, une cellule de la police judiciaire est spécialement constituée. La gendarmerie explore aussi toute la région dans l’espoir de trouver d’autres indices. Les recherches s’étendent même à toute la Corse, car les enquêteurs apprennent que Marcelle Nicolas avait eu le projet de visiter le sud de l’île en auto-stop. En vain.



Que s’est-il passé ? L’enfant a-t-il été assassiné comme sa mère ? Est-il encore vivant ? Le mystère qui entoure cette histoire hors-norme n’est toujours pas résolu à ce jour...



Nos invités

Antoine Albertini, journaliste auteur du livre « La femme sans tête » chez Grasset (2013). Il est également directeur de collection au sein des Editions JC Lattès.

