Coronavirus : les pensions de retraites vont-elles être versées intégralement ?

publié le 21/04/2020 à 16:51

En dépit de la crise économique importante en cours, est-ce que les pensions de retraites vont-être versées intégralement ? Pour l'instant, il n'y a aucune menace sur les retraites. Le système est très solide, il y a des réserves importantes.

Si on entrait dans une crise très longue de plusieurs années, cela pourrait être différent. Mais, à ce moment-là, il n'y aurait pas que les retraites, il y aurait aussi les salaires. Si une économie du type confinement se maintenait, ce serait tous les revenus des Français qui seraient menacés.

Mais aucune menace spécifique ne plane sur les retraites. La retraite va être impactée par la crise, oui, mais via le projet de réforme d'Emmanuel Macron qui est oublié. Il a annoncé que le projet était suspendu, mais il est possible que cette suspension vaille pour abandon. On imagine très mal le chef de l'État revenir là-dessus, sur un projet qui de surcroît était très mal engagé, pour lequel il aurait fallu le 49-3. Imaginons le 49-3, c'est-à-dire le vote bloqué après un choc économique, psychologique et politique comme celui que l'on a connu, c'est impensable.



