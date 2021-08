Se faire vacciner ou pas ? C'est le dilemme auquel sont confrontées les femmes enceintes en ce moment. Si pour certaines, l'interrogation a été de courte durée, d'autres sont en plein doute et hésitent. C'est le cas de Laura, qui est enceinte de 6 mois, et qui s'est adressée au Pr Fischer, immunologue et président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement.

"Je ne suis pas vaccinée parce que je me pose beaucoup de questions. Quel conseil me donneriez-vous ?", demande la future maman. "Il est absolument légitime que les femmes enceintes se posent des questions", commence Alain Fischer, invité de RTL Soir ce mercredi 25 août.

"Mais on a accumulé une expérience maintenant depuis de nombreux mois. (...) On s'est aperçu que ces femmes enceintes vaccinées ne souffraient d'aucune manière de cette vaccination, bien au contraire, qu'elles étaient protégées et qu'elles protégeaient leur bébé. La recommandation aujourd'hui c'est de se vacciner sans attendre, dès que la grossesse est connue. Cela permet d'éviter un certain nombre de complications comme des prématurités, parfois des décès pour les nouveau-nés, des complications respiratoires pour les femmes enceintes...", explique le Pr en immunologie.

"Il y a toutes les bonnes raisons de se faire vacciner pour les femmes enceintes", conclut le spécialiste. "Se protéger, protéger son bébé et il n'y a pas de risque qui ont été mis en évidence" durant la campagne de vaccination des femmes enceintes à l'échelle du monde entier, a rappelé Alain Fischer.