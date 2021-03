Coronavirus : la fermeture des cafés de proximité laisse un vide dans les villages

publié le 23/03/2021 à 11:24

Pour boire, pour manger, pour retrouver nos amis, les bars, cafés et restaurants sont des lieux de vie très importants et leur fermeture laissent un vide, que l'on vive en ville ou dans un village. Dans le village de Maillat dans l'Ain, les 640 habitants attendent avec impatience la réouverture de leur café.

"Bonjour, comment ça va, comment tu vas, comment il va", cela commence toujours comme ça devant le comptoir argenté du bistrot de Maillat. Christian et sa femme Jocelyne tiennent ce bar supérette. Ils s'attachent plus que tout à ces petits mots, ces attentions simples et immenses du quotidien. "C'est prendre soin des gens, c'est le fondement même du commerce de village", explique Christian.

"Avec la Covid, les gens sont restés fidèles. Ils ont senti que cette proximité était quelque chose qui leur apportait beaucoup", nous dit Jocelyne. Un lieu comme cela, "permet aux gens de se rencontrer, d'avoir les services sur place. Ici on a l'avantage d'avoir le journal, les jeux, l'épicerie, le primeur. C'est un point de vie, on en a besoin", explique le maire du village.