Coronavirus : l'Institut Pasteur de Lille cherche des patients pour un essai clinique

Lundi 6 septembre, l'Institut Pasteur de Lille a annoncé avoir recruté son premier patient pour la deuxième phase de l'essai clinique concernant un possible traitement contre la Covid-19. Par ailleurs, l'institut est également à la recherche d'une centaine d'autres volontaires.

L'institut Pasteur avait obtenu mi-juin, le feu vert de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament pour cet essai. Celui-ci doit mesurer l'efficacité du clofoctol dans la prévention de l'hospitalisation et dans la prise en charge précoce de patients atteint de la Covid-19.

Pour ce, l'Institut souhaite recruter "entre 350 et 700 patients" par le biais de médecins généralistes et de laboratoires. Dans l'immédiat, les recrutements ne concernent que les Hauts-de-France, mais "nous cherchons à les étendre à d'autres régions, notamment aux Antilles", a précisé Xavier Nassif, directeur général de l'Institut.

Une molécule administrée deux fois par jours

Le recrutement des volontaires a été compliqué en raison des vacances d'été, mais aussi par les progrès de la vaccination et le profil très précis recherché : des personnes âgées de plus de 50 ans, non-vaccinées et présentant au moins un symptôme de Covid-19. "Cela aurait été plus facile de le faire il y a six mois", mais, en dépit des progrès de la vaccination en France "tout le monde reste motivé".

Labellisé "Priorité Nationale de Recherche" depuis le 6 avril 2021, l'essai clinique est une étude de phase "adaptative, menée en ambulatoire, randomisée, contrôlée par placebo, en double aveugle, visant à évaluer la sécurité d'emploi, la tolérance et l'efficacité du clofoctol (...) chez des patients atteints de la Covid-19 symptomatique au stade précoce", précise le communiqué de l'Institut.

Cette molécule doit être administrée aux patients sous forme de suppositoire, à raison de deux par jour pendant cinq jours. "Particulièrement efficace pour inhiber la réplication du virus", selon l'Institut. La molécule de clofoctol est déjà commercialisée en France et dans d'autres pays européens, mais dans une autre indication que celle du Covid-19.

Afin de financer cette étude, l'Institut Pasteur a reçu un don de cinq millions d'euros du géant du luxe LVMH.