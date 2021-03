Coronavirus : des risques de coupures d'électricité jusqu'en 2024 ?

publié le 24/03/2021 à 16:03

La Covid-19 a des conséquences parfois surprenantes. Nous risquons des coupures d'électricité durant les trois prochains hivers. Le gestionnaire du réseau RTE affirme déjà qu'il y aura une vigilance particulière car la crise bouscule aussi la gestion du parc nucléaire.

Au printemps dernier, surtout lors du premier confinement, les opérations de maintenance et de grand carénage, c'est-à-dire de rénovation des réacteurs pour prolonger leur durée de vie, ont pris du retard. Tant que ces visites de contrôle et de modernisation ne sont pas réalisées, les centrales nucléaires ne peuvent pas produire. Elles doivent rester à l'arrêt, il faudra plusieurs années pour rattraper ce retard.

D'où ce mercredi matin, alors qu'on vient de sortir de l'hiver, l'alerte déjà lancée par Xavier Piechaczyk, le président de RTE, qui gère le réseau haute tension de l'électricité. "Le système électrique ne disposera que de marges très faibles sur cette période 2021-2024, et l'hiver prochain, présente un niveau de risque plus élevé qu'un hiver normal. Et nous le plaçons, cet hiver, d'ores et déjà sous vigilance particulière.

Une gestion fine à prévoir

Sous vigilance particulière, cela veut dire qu'il faudra un pilotage très fin du réseau électrique, anticiper les approvisionnements en électrons ou prendre des mesures préventives pour faire baisser la consommation. Cela pour éviter des incidents et des coupures, d'autant plus qu'il ne faudra pas compter pour l'EPR de Flamanville avant l'hiver 2024 au mieux.