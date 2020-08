publié le 26/08/2020 à 05:30

Le coronavirus sera au cœur de la rentrée scolaire, le mardi 1er septembre, mais comment faudra-t-il en parler en classe, particulièrement aux plus petits ? À Marseille, le président de l'assocation l'Air et Moi, qui vise à sensibiliser les enfants à la qualité de l'air, a mis en place un programme pédagogique disponible gratuitement en ligne et déjà testé dans plusieurs écoles de la région Sud.

L'objectif : expliquer aux plus jeunes les mesures mises en place pour cette rentrée. Avec un diaporama ludique, basé sur des questions d'enfants et créé pendant le confinement, il s'agit "d'une façon d'aborder comment ses consignes sont vécues, et donner de la durabilité et l'action en la faisant comprendre."

Un décryptage pour faire accepter et appliquer les gestes barrières, en l'absence de consignes précise du ministère de l'Éducation nationale. Pour Christelle, institutrice qui a déjà utilisé ce dispositif au mois de juin, "il est essentiel de partir des enfants pour répondre à leurs questions."

"Le Virus et Nous" a déjà été téléchargé plus de 3.000 fois. Les associatifs espèrent désormais un coup de pouce de l'État afin de le promouvoir dans le plus grand nombre d'établissements à la rentrée.