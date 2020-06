Confinement : les Français se sont rués sur le Nutella

publié le 11/06/2020 à 08:08

Depuis le confinement et l'essor du télétravail, les Français se sont rués sur un produit que tout le monde connaît : le Nutella, cette pâte à tartiner née en Italie il y a plus de soixante ans. Elle est née comme bon nombre de grandes recettes, par hasard, à la suite d'une improvisation de cuisine.

Voilà que Nutella a gagné un million de clients en France, à la faveur de cette période particulière que nous avons vécue, c'est ce que nous apprend le quotidien Les Échos, pour obtenir une part de marché de 70% en France. Est-ce le petit déjeuner plus élaboré que permet le travail à domicile ? Ou bien une version confinée de la pause café de 4 heures avec tartine ?

La plus grosse usine de Nutella du monde est située en France, en Seine Maritime. Elle produit habituellement 600.000 pots par jour, c'est le quart de la production mondiale. Elle a d'ailleurs été en grève à la fin du mois dernier, parce que les salariés réclamaient des hausses de salaire et des investissements. Un accord a été trouvé il y a quelques jours, et le travail a repris.

Le propriétaire de la marque et de l'usine, c'est Ferrero, un groupe italien, l'une de ces multinationales familiales très prospères du nord de l'Italie. Elle fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, elle est dirigée par la troisième génération, le père était l'homme le plus riche d'Italie. L'entreprise a été fondée après la guerre, par un chocolatier du Piémont, dans la ville d'Alba. Et c'est aujourd'hui le N°4 mondial de la confiserie, elle possède d'autres marques fort connues, comme Mon chéri ou le fameux Kinder, et aussi les biscuits Delacre.

Le Nutella a déclenché de nombreuses polémiques

Ségolène Royal, lorsqu'elle était ministre, avait mis en cause l'utilisation d'huile de palme dans la pâte, qui provoque la déforestation, mais elle s'était finalement excusée après les précisions données par Ferrero, indiquant que son huile était désormais certifiée durable par des ONG environnementales. L'affaire avait déclenché une levée de bouclier en Italie, le quotidien économique transalpin en avait même fait sa Une pour défendre le Nutella, qui est un peu comme le camembert chez nous, c'est un élément du patrimoine national.

Récemment, c'est en Italie que le scandale a éclaté, par la voix de Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'intérieur de la droite nationaliste, pourtant un fan du produit. Il a découvert que Nutella est en fait un produit de la mondialisation, et refuse désormais d'en manger, parce que cela heurte son patriotisme gastronomique.

On savait déjà que l'huile de palme venait de Malaisie de et Papouasie, mais on a alors appris que les fameuses noisettes qui servent à le fabriquer venaient non plus d'Italie, mais de Turquie... Tout simplement parce que l'Italie n'en produit pas assez. Ferrero achète 30% des noisettes produites dans le monde. Du coup, le chocolatier a lancé un projet pour planter 20.000 hectares de noisetiers, en Italie. Nouvelle controverse, parce que les écologistes locaux redoutaient un bouleversement de la biodiversité locale... Pas facile, d'être le fabricant d'un emblème national, observé à la loupe par les diététiciens et les écologistes. Heureusement pour Ferrero qu'il y a les Français, les plus gros consommateurs du monde de leur produit.