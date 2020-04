publié le 15/04/2020 à 20:36

Bris Rocher, PDG du groupe Yves Rocher fait partie des 180 dirigeants à avoir signé une tribune pour appeler les bailleurs à prendre part à l'effort collectif et à sauver plus de 2,5 millions d'emplois du commerce.

Invité sur RTL Soir, il explique que depuis le début du confinement, l'activité de ses magasins est "réduite à néant". "Les magasins sont fermés, nous ne sommes pas en mesure de les exploiter", dit-il, "sauf que nous sommes sommés par nos bailleurs de payer nos loyers, ce qui est indécent, injuste et anormal".

Le PDG d'Yves Rocher rappelle que le loyer représente "en moyenne" 20% du chiffre d'affaires des magasins, et qu'il est "soit le premier poste de coût, soit le second". "Or, si nous avons les moyens de ne pas profiter du chiffre d'affaires pendant la période du confinement, nous demandons aux bailleurs de faire de même", dit-il.

"Nous demandons l'annulation du loyer pendant la période du confinement et l'indexation du loyer sur l'activité pendant la période de déconfinement car l'activité ne va pas revenir à la normale pendant cette période. Il n'est pas normal que certains s'engagent et que d'autres ne le fassent pas", explique Bris Rocher, évoquant la possibilité de sauver 2,6 millions d'emplois potentiellement menacés. "Il faut que les bailleurs prennent part à l'effort national", a-t-il conclu.