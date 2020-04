publié le 16/04/2020 à 13:02

Depuis le mercredi 8 avril, en Île-de-France, et notamment à Paris, les sorties pour des activités sportives individuelles ne sont plus autorisées entre 10 heures et 19 heures. Une interdiction qui cesse dès ce jeudi dans la plus grande partie de la région.

En effet, selon les recueils des actes administratifs, les arrêtés limitant la pratique sportive à certaines heures n'ont pas été reconduits. C'est notamment le cas pour le Val-d'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine, où les sportifs, à condition d'avoir rempli leur attestation, vont à nouveau pouvoir effectuer leurs activités en journée.

En revanche, relate Le Parisien, la mesure est maintenue dans plusieurs villes du Val-de-Marne, notamment celles limitrophes au bois de Vincennes (Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice et Charenton-le-Pont).

À Paris, faire du sport à l'extérieur entre 10h et 19h reste aussi interdit, a confirmé à Franceinfo Emmanuel Grégoire, le Premier adjoint au maire, en indiquant que la mesure "a fait l'objet d'une discussion entre le préfet de Police et le ministre de l'Intérieur", et "fera l'objet d'une évaluation d'ici une semaine".