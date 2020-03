Confinement : à Lille, un réseau d'entraide entre habitants voit le jour

publié le 17/03/2020 à 17:07

Place des Assos, un site de la ville de Lille d'entraides entre citoyens et associations, s'adapte à l'épidémie de coronavirus et au confinement : une page a été créée pour mettre en relation les besoins et ressources des habitants de Lille, de Lomme et de Hellemmes.

"Garde d'enfants, courses pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, lien avec les personnes isolées : petits et grands services, pour une heure ou une journée, à chacun son expression de solidarité", sont proposés depuis le site. Les individus peuvent chercher ou bien proposer de l'aide.

Comme l'indique le site de BFM, une fois inscrit sur le site, tout individu ou association peut poster un message pour proposer son aide ou décrire ce dont il a besoin, ce qu'il recherche. Ensuite, les utilisateurs rentrent en contact et peuvent échanger directement via la plateforme.