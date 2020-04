publié le 16/04/2020 à 14:30

Emmanuel Macron a annoncé que le déconfinement aurait lieu à partir du 11 mai prochain, mais plus d'un quart de la population devra rester confinée. Parmi eux, les personnes âgées au-dessus de 65 ou 70 ans.

Invité sur RTL, le président de la Ligue contre le cancer et généticien Axel Kahn, estime qu'interdire de sortir de chez soi à des personnes âgées est "une épreuve considérable" pour certaines d'entre elles et, surtout, ne serait "pas possible pour des raisons légales". "La constitution française empêche totalement de discriminer en raison de la fragilité", explique-t-il, la fragilité est un élément pour conseiller, pour protéger, certainement pas pour discriminer".

En revanche, pour Axel Kahn, "considérer qu'il y a des personnes qui sont fragiles, et leur donner des conseils et essayer de les accompagner afin de les protéger" serait "parfait". "On les protège, on augmente les gestes barrières on leur dit toutes les conditions qu'elles doivent respecter afin de pouvoir, comme les autres, profiter d'un allègement de cette phase de confinement", dit-il.

Le généticien souligne également le fait que "80 à 85% des bénévoles" en France sont des retraités, et que, "sans cela, il y aura un problème majeur alors même qu'il y a un besoin encore plus important que les bénévoles interviennent".