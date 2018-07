Comment se libérer de son passé ?

publié le 10/04/2018 à 07:00

Heureux ou douloureux, le passé est le fondement même de notre construction : des événements clés nous transforment, nous consolident ou nous fragilisent. Notre vécu peut parfois nous hanter, coloniser nos pensées et conditionner négativement nos actes et nos choix de vie (familiaux, amicaux, amoureux, professionnels...). Schémas répétitifs, croyances limitantes, liens toxiques engendrent angoisses, colère, nostalgie, amertume, stagnation et manque d'épanouissement. Comment réussir à se délester du poids du passé et aller de l'avant ?

Invités

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine

Psychologies magazine du 22 mars

- Laurie Hawkes, psychologue clinicienne et psychothérapeute, auteure de 50 exercices d’estime de soi et La force des introvertis (Editions Eyrolles)

50 exercices d'estime de soi

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).