Bonheur : comment ne pas perdre ses rêves de vue ?

publié le 20/01/2020 à 05:55

Mercredi 22 janvier sort en salles « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », réalisé par notre invité Arnaud Viard, avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe et Camille Rowe. L’histoire de 4 frères et sœurs qui se débattent dans leur existence et qui ont en commun de vouloir tendre vers leurs idéaux. Une tâche compliquée dans laquelle ils rencontreront, comme nous tous, de nombreux obstacles... Que fait-on de nos rêves ? De nos ambitions profondes ? Faut-il les abandonner au risque qu’elles se rappellent à nous sans cesse ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Arnaud Viard, réalisateur du film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part (sortie le mercredi 22 janvier)



- Nicole Prieur, philosophe, psychothérapeute

"Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", réalisé par Arnaud Viard