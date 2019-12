Réussir sa vie pro ou sa vie perso : faut-il choisir ?

publié le 16/12/2019 à 07:00

« Ne laissez jamais ce qui compte le moins l’emporter sur ce qui compte le plus » a écrit le conférencier canadien Robin Sharma. On oppose souvent le temps passé au travail à celui consacré à la famille, le premier l’emportant fréquemment sur le second.

Qu’est-ce ce qui se joue chez ceux qui privilégient leur carrière ? Et chez ceux qui font passer en priorité leur sphère privée ? Faut-il choisir entre réussi sa vie pro et réussir sa vie perso ? Un équilibre est-il possible ?

Invité.e.s

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation



- Sophie Cadalen, psychanalyste et auteure de Vivre ses désirs, vite ! (Editions Points)

