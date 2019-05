Est-il bon d'être rêveur ?

publié le 02/05/2019 à 07:00

“Seule allongée dans mon lit, je ne me sens que rarement seule, car mon imagination remplit d’elle-même mes yeux rêveurs d’aventures et de plaisirs.” a écrit Anne Brontë...

Rêvasser, être dans la lune, perdu dans ses pensées, absent quelques instants de ce monde, comme un petit garçon qui regarde par la fenêtre pendant ses cours en classe, est-ce une fuite de la réalité ou une stimulation de la créativité et de l’imagination ? Est-ce une perte de temps et une barrière aux relations sociales et professionnelles ou est-ce que ça a du bon ?

Invités

- Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologies au Figaro, auteure de L'effet Haïku (Editions Leduc.s)

- Michel Odoul, Fondateur de l'Institut français du Shiatsu, auteur de Dis moi où tu as mal, je te dirai pourquoi (éditions Albin Michel)

- Marc de Smedt, éditeur, journaliste et écrivain, auteur de l'Eloge du silence (éditions Albin Michel)

