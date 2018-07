Comment la grande distribution a fait main basse sur le bio

publié le 30/08/2017 à 08:13

L'UFC-Que Choisir a mené une étude sur les prix pratiqués dans les grandes surfaces, qui ont maintenant des rayons fruits et légumes de l'agriculture biologique. À partir de centaines de relevés de prix, l'association a calculé que le panier bio - c'est-à-dire la quantité de fruits et légumes pour une famille de quatre personnes sur un an - coûtait 660 euros, alors que le panier de produits traditionnels, non bio, coûte, lui, 368 euros. Cela fait 80% de différence (presque le double). Cela varie bien sûr selon les produits. Pour le chou-fleur, ce n'est que 27% d'écart. Mais pour la pêche, c'est 151% de différence ; et pour le poireau, 143%.



On se doutait que c'était plus cher, mais pas à ce point. Cette différence s'explique en partie par les coûts de production, qui sont plus élevés pour cette agriculture, puisque les rendements sont plus faibles qu'avec l'utilisation de produits chimiques, les parcelles sont souvent plus petites, etc. Mais en partie seulement. Selon l'UFC, la grosse différence vient de la différence de marge : les marges brutes sur le bio sont beaucoup plus importantes que celles des légumes et fruits classiques.