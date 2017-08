Fruits et légumes bio : la grande distribution "profite de l'engouement"

publié le 29/08/2017 à 15:13

Les fruits et légumes bio restent en moyenne 79% plus chers que leurs équivalents en agriculture conventionnelle, des tarifs prohibitifs pour les plus modestes et qui proviennent en grande partie de "sur-marges" pratiquées par les distributeurs, dénonce mardi 29 août l'UFC-Que Choisir. Une étude menée par l'association de consommateurs sur 1.541 magasins montre que le prix d'une consommation annuelle en fruits et légumes bio revient pour un ménage français en moyenne à 660 euros, contre 368 euros pour le conventionnel.



"Un poireau conventionnel c'est acheté un euro le kilo à l'agriculteur et la grande distribution va le revendre deux. Donc a fait une marge brut de 1. Sur le poireau bio, elle va l'acheter deux à l'agriculteur et va marger de 3", s’insurge Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir. Ce dernier souligne que lorsque le consommateur paye son poireau bio 5 euros, il pense rémunérer l'agriculteur, "en réalité il rémunère d'abord la grande distribution".

Dès lors, Alain Bazot estime que le bio est devenu une nouvelle mine d'or pour la grande distribution, qui "a un discours extrêmement hypocrite", juge-t-il. "Elle veut apparaître comme étant l'un des promoteurs du bio et du coup elle profite de cet engouement".