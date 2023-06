Mort de Nahel : pourquoi y a-t-il plus de morts par des tirs de policiers en France qu'en Allemagne ou Grande-Bretagne ?

Une question d'abord : pourquoi à l'étranger, dans des situations comparables, il y a moins de tirs de la police ? Premier élément de réponse : en Angleterre, "seulement 6% des policiers sont équipés d'une arme à feu. Ils font partie d'unités spécialisées", indique à RTL Mathieu Zagrodzki, chercheur en science politique, spécialisé dans la sécurité intérieure.

Par ailleurs, les policiers anglais "peuvent effectuer un contact tactique". Ils ont le droit, lors d'une course-poursuite, "de toucher un deux-roues pris en chasse", du moins dans certains cas de figure. D'après le règlement, il faut que l'infraction soit suffisamment grave pour utiliser cette technique. Le policier qui conduit doit aussi avoir reçu une formation spécifique.

Du côté de l'Allemagne, le cadre légal pour tirer est "plus restrictif". "On ne peut tirer qu'en cas de légitime défense." En France, l'article 453-1 du Code de sécurité intérieure de 2017 a étendu les conditions d'emploi de l'arme à feu pour les fonctionnaires de police.

Autre hypothèse : "Il y a peut être aussi plus de refus d'obtempérer en France." Alors que nos voisins allemands, "on peut envisager le fait d'utiliser d'autres méthodes face au refus d'obtempérer. Par exemple, on va préférer attendre que la situation se tasse, prendre la plaque d'immatriculation et récupérer la personne ultérieurement."

Un manque d'entraînement ?

Le jeune Nahel, 17 ans, a été abattu à bout portant par un policer lors d'un refus d'obtempérer. N'aurait-il pas fallu tirer dans les roues du véhicule ? "Il faut souligner la difficulté de tirer sur un véhicule en mouvement. Et puis quand on tire sur certains éléments d'une voiture, notamment les roues, on risque le ricochet ce qui peut mettre en danger des passants à proximité de la scène", explique Mathieu Zagrodzki.

Le chercheur a souligné un problème d'entraînement voire de sous-entraînement parmi les forces de l'ordre. "En formation continue, à savoir une fois en service, vous avez l'obligation de tirer en stand 3 fois 30 cartouches sur l'année, ce qui n'est vraiment pas beaucoup." Dans un rapport de 2018, la Cour des comptes constatait que, si 97% des gendarmes avaient effectué leur entraînement au tir dans l'année, ce n'était le cas que pour la moitié des policiers. "La situation se serait améliorée depuis."

