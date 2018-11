Comment dialoguer avec un enfant victime de viol ou d'agression sexuelle ?

publié le 14/11/2018 à 11:53

C'est une affaire hors norme, tant par le nombre de mis en cause que par le nombre d'infractions. Cinq hommes et trois femmes ont été mis en examen pour "viols et agressions sexuelles répétées" sur quatre garçons, entre 2009 et 2017. Avant que les enfants ne soient placés pour des signalements des services éducatifs.



Pour les faire parler dans cette affaire, les enfants ont été exfiltrés par les enquêteurs et placés dans un milieu protégé, primordial pour libérer cette parole. "Il faut vraiment sécuriser l'enfant pour pouvoir parler avec lui. Faire attention à l'impact de ses paroles pour ne pas le re-traumatiser. Il faut être accompagné par des spécialistes, médecins et psychologues pour évaluer le trauma de l'enfant" explique Muriel Salmona, psychiatre spécialisée dans la prise en charge des victimes.

Le fait de quitter le contexte familial "est un soulagement pour eux. C'est paradoxal car ils peuvent paraître dans un premier temps aller plus mal parce-qu’ils ne sont plus anesthésiés. Mais c'est positif que la douleur puisse s'exprimer. C'est comme une réanimation médicale", témoigne la psychiatre.