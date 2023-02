Comment concilier une passion et sa vie de couple ?

C'est un sujet qui peut être très conflictuel : la place d'une passion, d'un hobby, au sein d'un couple. Il faut savoir que cette problématique peut être difficilement vécue par l'amant non passionné, qui peut se retrouver à subir le hobby de son conjoint ou sa conjointe. Cela arrive fréquemment quand la personne est passionnée de sport.

"En thérapie, on entend des hommes et des femmes, notamment parce qu'elles ont un conjoint sportif, qui éprouvent presque de la peur, un sentiment de trahison, même d'infidélité", explique Caroline Dublanche. La vie et le quotidien du compagnon sont alors orientés en majeure partie vers cette passion, qui peut parfois tomber dans l'addiction.

Dans cet épisode de "Parlons Encore", Caroline Dublanche donne des conseils aux personnes confrontées à cette situation. C'est très complexe, car si l'on se positionne du point de vue du passionné, il lui est difficile, voire impossible de diminuer ce qui le fait vibrer. "Il y a quelque chose de très vivant derrière tout ça. Ce sont généralement des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme", relève Caroline Dublanche, car la passion peut être très créative et ludique.

Il faut trouver un équilibre

Si le ou la partenaire se désintéresse totalement de la passion de l’autre, ce n’est pas bon non plus, il faut un juste milieu pour maintenir une relation stable.

Voici donc quelques conseils pour trouver l'équilibre entre un passionné et une personne qui l'est moins, voire pas du tout :

- Il ne faut pas poser des ultimatums

- Il est inutile de chercher à réguler la passion, cela sera forcément mal vécu par le passionné. Il va dissimuler les choses et se mettre à mentir

- Celui qui est passionné doit entendre son conjoint, être à son écoute, définir un cadre pour s'accorder du temps ensemble

- Le partenaire du passionné doit veiller à s'occuper de lui-même. C'est important pour qu'il n'y ait pas une frustration qui s'installe

- Il faut aussi cultiver ses propres centres d'intérêt, on n'est pas obligé de tout partager.

Nier la passion de l'autre serait nier une partie de sa personne Caroline Dublanche

Cet équilibre de la vie conjugale n'est donc pas évidente, car il y a dans notre société une image d’un couple idéal qui est paradoxale. On veut que ce soit une relation fusionnelle, "on a trouvé l'autre, l'âme-sœur, on se complète, on est amis, on est amants", mais on souhaite aussi garder son indépendance, préserver ses plaisirs personnels. L'équilibre doit donc se renégocier et se cultiver.

