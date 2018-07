DIAPORAMA - Citroën présente la nouvelle version du C4 Cactus, au style osé

La nouvelle C4 Cactus offre 31 combinaisons de personnalisation à l'extérieur, avec 9 teintes de carrosserie et 4 Packs Color*

Citroën a présenté aujourd'hui sa nouvelle voiture. Il s'agit de la nouvelle C4 Cactus, qui vient remplacer le modèle actuel qui n'a pas connu le succès escompté. Lancé il y a 3 ans, son style n'a pas vraiment convaincu. Il faut dire que le style est osé avec tout du long de la voiture les "Airbump". Une technologie signée PSA qui avait déposé plusieurs brevets. D'une épaisseur d'environ 5 centimètres, ces "Airbump" sont en réalité des petites alvéoles qui peuvent se déformer sur plus de 2 centimètres pour amortir l'impact d'un choc.



Ça fonctionne un peu comme un air-bag miniature et c'est efficace dans la vie de tous les jours, le système amorti l'impact d'un chariot de supermarché, d'une portière ou d'un créneau raté. Il y en a tout autour de la carrosserie, du modèle actuel. Ça c'est terminé. Ils existent toujours mais sont plus discrets en étant intégrés dans les bas de caisse.

Avec cette nouvelle version, Citroën renoue avec ce qui a fait son succès et sa réputation : les suspensions. Citroën adopte les suspensions dites à butées hydrauliques. Là aussi, petite révolution. Pour faire simple ses suspensions sont en plusieurs parties : une très souple pour un confort maximal sur les petites irrégularités ou un dos d’âne, ensuite des plus fermes, pour assurer le maintien en virages. Toujours au chapitre confort, les nouveaux sièges associent des mousses de plusieurs densités, pour avoir un confort pullman, comme dans votre canapé.

Le look et le style de la voiture

Moins fou fou, moins aventurier. Exit par exemple les barres de toit. Autrement dit, fini le style SUV, il s'agit d'une berline compacte. Plus chic, mais qui se veut toujours essentielle.



Le nouveau credo de Citroën. ce n'est ni du low cost comme Dacia, ni du Peugeot. Pas le même standing qu'une 308 ou Volkswagen Golf en termes d'équipements de technologie. C'est une voiture dans l'air du temps pour un prix mesuré. Même si pour l'instant le tarif n'a pas encore été communiqué. Elle sera lancée en début d'année.

> L'évolution de Nouvelle Berline Citroën C4 Cactus

La cerise sous le capot

