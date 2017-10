VIDÉO - Nouvelle Polo : la citadine a tout d'une Golf

publié le 21/10/2017 à 07:30

En ce samedi 21 octobre, Christophe Bourroux présente la nouvelle Polo. Elle grandit de huit centimètres et s'équipe de plus en plus de nouvelles technologies. Elle se rapproche ainsi davantage de sa grande sœur la Golf. RTL vous embarque au volant de cette toute nouvelle Polo, très agréable à conduire et casant toutes les cases : sécurité, confort et sonorité.



Sa motorisation se rapproche de la Golf. Elles est de 95 chevaux essence, ce qui est pour la ville amplement suffisant. À l'intérieur de l'habitacle, on retrouve exactement la même ambiance que dans la Golf, jusqu'au volant qui est complètement identique. On retrouve également la boîte DSG double embrayage à sept rapports.

Aussi agréable sur route qu'en ville

La Polo est la reine de la ville et qui dit ville, dit embouteillages. Malgré ses huit centimètres en plus, elle est super agile, se faufile partout et se gare facilement. Question consommation, on est à moins de six litres aux 100 kilomètres en ville, ce qui est plutôt une bonne chose. Autre avantage, il y a de la place à l'arrière et le coffre est un des plus grands de sa catégorie. Seul bémol, il y a de moins en moins de poignées à l'arrière comme à l'avant pour se tenir alors que ça ne coûte pas cher aux constructeurs.

Verdict : la voiture est un "couteau suisse" aussi agréable sur route qu'en ville. Le problème c'est son prix de 14 430 euros, ce qui en fait une des plus chères des citadines.