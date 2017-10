Les voitures électriques plus fiables que les essences et les diesels, selon un rapport

Les voitures électriques plus fiables que les essences et les diesel, selon un rapport

publié le 23/10/2017 à 23:03

Alors qu'Anne Hidalgo a réuni les maires des plus grandes villes pour s'interroger, notamment de la place de la voiture dans les centres urbains, et que douze d'entre eux s'engagent à tendre vers le "zéro émission", un rapport affirme que les voitures électriques seraient plus fiables. C'est ce qui ressort d'une très sérieuse étude américaine, l'association Consumer Reports, qui a ausculté les données auprès de propriétaires. Et en effet, le verdict est sans appel : les essences ou les diesels ne font pas le poids, question fiabilité face aux électriques.



Pas de vidange, de courroie de distribution défectueuse ni de filtres : l’électrique n’exige qu’une seule dépense "d’entretien" : la batterie. Si la plupart des véhicules électriques sont vendus sans batterie, celle-ci est généralement proposée en location à un tarif variant entre 40 euros et 80 euros par mois. Compensé par la dépense en carburant très faible. Comptez en moyenne 2 euros d'électricité pour 100 kilomètres. En comparaison, la consommation des modèles diesel équivalents revient en moyenne à 8,5 euros pour la même distance.

Les électriques les plus fiables

Selon l'enquête américaine, menée aux États-Unis la Chevrolet Bolt fabriquée par General Motors présente une très grande fiabilité. Mais surtout Tesla tire son épingle du jeu. Si les électriques sont dans le vert, en revanche sale temps pour les modèles thermiques. Selon une enquête effectuée auprès de 640.000 consommateurs, les problèmes sur des voitures neuves sont désormais plus fréquents qu'auparavant, notamment en raison de l'augmentation des équipements électroniques.

Est-ce que cela vaut vraiment le coup, de rouler électrique pour l’automobiliste¿? Gros bémol il n'y a pas assez de points de recharges et l'autonomie. Quant au prix, il est plus élevé. Selon une autre enquête, réalisée cette fois au niveau européen. Le coût total moyen d’usage (amortissement + utilisation) d’un véhicule électrique, sur ses quatre premières années de vie, sera inférieur à celui d’un véhicule à essence après 2024. Et face à un véhicule diesel, le coût total deviendra compétitif après 2030.

Cerise sur le capot

À Toshiba. Le Japonais promet une batterie Speedy Gonzales pouvant stocker deux fois plus d'énergie, et surtout se recharger presque quatre fois plus vite qu'une batterie classique. Soit 6 minutes pour faire le plein. Et cela pour 2019.