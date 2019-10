Christophe Molmy : L’enquête de sa vie !

et Emilien Vinee

publié le 24/10/2019 à 21:00



A la Une ce soir, Le commissaire Divisionnaire, Christophe Molmy, Chef de La BRI de Paris, la prestigieuse « brigade Antigang », spécialisée dans la lutte contre le grand-banditisme et le terrorisme. Ce « grand flic », qui voue une véritable passion à son métier, aime aussi à le raconter, parfois dans des romans policiers, parfois à la télévision ou à la radio.

Demain, la chaîne « Planète+ Crime investigation » diffusera le premier des 6 nouveaux épisodes de la Saison 2 de la série "L'enquête de ma vie ». Dans cette série, qui a connu un vrai succès auprès du public, des enquêtes criminelles sont racontées, « face-caméra », par des policiers ou des gendarmes qui nous plongent dans les coulisses de leurs investigations avec le témoignage des protagonistes de l’affaire.

Demain soir donc Christophe Molmy revient sur le personnage de « Nino » Ferrara, qui a marqué les esprits et les mémoires avec sa spectaculaire évasion du 12 mars 2003 de la prison de Fresnes. A l’époque il est en prison depuis à peine un an, lorsqu’un véritable commando d’une douzaine d’hommes attaquent la prison de l’extérieur pour le faire évader, ce qui lui vaudra dans la presse le surnom de « Roi de la Belle ». Il sera repris quelques mois plus tard par une équipe de policiers dont faisait partie Christophe Molmy.

Nos invités

Christophe Molmy, patron de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), service spécialisé dans la lutte contre le grand banditisme, qu’on appelle aussi « Brigade Antigang ».