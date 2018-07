publié le 24/02/2017 à 18:00

C'est presque un statu quo. Après le rebond notable du chômage sur la fin de l'année 2016, le nombre de demandeurs d'emplois en catégorie A (sans aucune activité et tenus de rechercher un emploi) a très légèrement augmenté de 0,02% au terme du mois de janvier 2017. 800 inscriptions supplémentaires ont été enregistrées sur les listes de Pôle Emploi, portant le nombre de chômeurs en France à 3.467.900. En prenant en compte les cinq catégories existantes (de A à E), regroupant non seulement les demandeurs d'emploi en activité réduite mais aussi les inscrits non tenus de rechercher un travail, Pôle Emploi recense 6,242 millions demandeurs d'emploi (+0,3%).



Myriam El Khomri, la ministre du Travail, met l'accent dans son communiqué sur la tendance observée sur les trois derniers mois en catégorie A (-0,3%) : "Après les bons résultats obtenus en matière de créations d’emploi et les perspectives positives de recrutements de cadres, nous constatons que l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi reste favorable en tendance, notamment pour les jeunes et les demandeurs d’emploi de longue durée".

Situation encore difficile chez les seniors

Chez les moins de 25 ans, les chômage est en baisse de 0,3% par rapport au mois précédent. Une tendance encore plus marquée sur un an, où elle atteint -8,0%. La situation des jeunes "retrouve son niveau de l'été 2011", souligne le gouvernement. À l'inverse, les statistiques restent encore mauvaises pour les seniors. Sur un mois, Pôle Emploi enregistre une augmentation de 0,6% pour les plus de 50 ans. Elle atteint 1,7% sur un trimestre et 2,8% sur l'année.

Par ailleurs, le ministère se réjouit du regain d'activité dans le secteur marchand en 2016 grâce à une performance qui n'avait jamais été vue depuis 2007, selon l'Insee : "Les mesures prises par le Gouvernement pour dynamiser la reprise de l’activité économique se sont traduites concrètement par un nombre record de créations nettes d’emploi salariés en 2016 (+191.700 dans les secteurs marchands) et une baisse de plus de 105 000 du nombre de demandeurs d’emploi sans activité, une première depuis neuf ans".