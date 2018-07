Chômage : François Hollande affiche un bilan médiocre

publié le 27/04/2017 à 08:12

Le dernier chiffre connu sous le quinquennat de François Hollande est très négatif. , la fin mars, le nombre de chômeurs était en très forte hausse, à +41 000 personnes. C'est l'une des plus fortes augmentations du quinquennat, elle est sans précédent depuis 2013. Nous repassons la barre des 3,5 millions de chômeurs, de peu, mais quand même. Et encore ne s'agit-il que des chômeurs dits de catégorie A, ceux qui n'ont pas travaillé dans le mois, qui sont disponibles et qui font des recherches pour retrouver un emploi. Si l'on dénombre l'ensemble des inscrits à Pôle Emploi, y compris ceux qui travaillent, y compris ceux qui sont en formation, ils sont 5,5 millions.



Cette hausse a en large partie annulé l'amélioration qui se dessinait depuis un peu plus d'un an. Sur un an, la baisse du chômage n'est plus que de 32.000. Autant dire que c'est une baisse anecdotique. Cela signifie une nouvelle fois, et cette fois-ci définitive, l'échec de François Hollande à inverser la courbe du chômage.