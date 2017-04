Whirlpool : la CFDT "attend des choses fortes de Macron"

publié le 26/04/2017 à 15:17

L'usine Whirlpool d'Amiens : un site de 290 salariés, promis à la fermeture, qui devient un champ de bataille du second tour de la présidentielle. La production doit être délocalisée en Pologne dans un peu plus d'un an et l'usine est bloquée depuis lundi par une soixantaine de salariés. Emmanuel Macron se rend ce mercredi 26 avril à Amiens, sa ville natale. Non pas à l'usine, où sa venue n'était pas désirée, mais à la Chambre de commerce et d'agriculture. Il y rencontre des salariés. Frédéric Chanterelle, délégué CFDT, a choisi de ne pas y aller : "Ça fait trois mois qu'on l'a interpellé. Il vient parce qu’il n’a plus trop le choix, mais j’aurais préféré qu’il vienne rencontrer les salariés plutôt que de venir à un endroit neutre, les salariés n’ont pas du tout apprécié".

À Paris, le patron de la CFDT, Laurent Berger, regrette cette décision et appelle à voter Emmanuel Macron. Une réponse qui fait réagir Frédéric Chanterelle : "On ne dit pas non plus 'merci à Le Pen'. On attendait des choses concrètes des candidats, qu’ils allaient nous garantir du travail à un salaire minimum de survie".

Des dossiers de reprise

Le sujet des dossiers de reprise doit être abordé ce mercredi. "Emmanuel Macron devrait donner des informations aujourd’hui, on a une réunion cet après-midi avec la loi Florange. Il y a deux entreprises sur le dossier de reprise, une plus avancée que l’autre. Une à 60% et 40%, on est encore loin des 100%", regrette le délégué CFDT. Et de préciser : "On va mettre une commission de suivi en place pour que Whirlpool prenne très au sérieux ça, que l’État regarde de très près sur le plan social. On attend des choses fortes aujourd’hui d’Emmanuel Macron, on va voir ce que l'intersyndicale va nous ramener."