et Claire Gaveau

publié le 26/04/2017 à 10:59

À Beauvais, la zone industrielle a finalement vu grandir une maison associative : la maison de Ther. Ce bâtiment multi-services, qui a ouvert en septembre 2016 dans cette ville, a été créé pour améliorer le quotidien des Français. Différents services ont ainsi vu le jour et sont aujourd'hui proposés aux travailleurs : une crèche, la possibilité de pratiquer du sport le midi et le soir, déposer du linge à repasser.



Particularité de ce maison de Ther, les employés. Tous sont en contrat d'avenir, en contrat aidé pour favoriser la réinsertion sociale. Sophie, 55 ans, travaille dorénavant là-bas. "Je n'ai pas travaillé pendant plusieurs années. Il a fallu que je me remette au boulot. J'étais un peu perdu, un peu paniqué de reprendre le travail après si longtemps", explique-t-elle.

Celle qui est aujourd'hui en contrat d'insertion pourra prétendre à un contrat aidé. En interne, cela fonctionne. De quoi redonner confiance à certaines personnes : "Ce sont des personnes qui arrivent en grande difficulté, et elles ressortent de là avec une estime d'elle-même. Depuis l'ouverture de la maison de Ther, en septembre 2016, une trentaine de postes ont été créés dont dix en contrats d'avenir.